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صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 22-08-2024 09:16 ص

الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في نيرعام بغلاف غزة.

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وفي وقت سابق، أفادت قناة "الجزيرة"، نقلًا عن مصادر طبية للجزيرة، عن "استشهاد 22 فلسطينيا إثر غارات إسرائيلية على منازل مأهولة بالسكان في قطاع غزة منذ فجر اليوم".


ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس.

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