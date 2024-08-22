صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس.
-
أخبار متعلقة
-
الدويري: المقاومة تدير المعارك ضد الاحتلال بكفاءة واقتدار
-
القسام: حققنا إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال
-
مصادر طبية: 22 شهيدا منذ فجر اليوم في غزة
-
اشتباكات في مخيم طولكرم وشهيد بقصف إسرائيلي في نابلس
-
التعاون الإسلامي تؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي للقدس
-
نتنياهو: لم نوافق على سحب القوات من محور فيلادلفيا
-
بايدن سيتصل بنتنياهو الأربعاء بشأن وقف إطلاق النار بغزة
-
3 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة