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صفارات الإنذار تدوي في كرم أبو سالم

صفارات الانذار
صفارات الانذار
الأحد، 08-09-2024 09:53 ص
الوكيل الإخباري-   قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في منطقة كرم أبو سالم في غلاف غزة.اضافة اعلان


وعقب الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في سبتمبر/أيلول 2005، أنشأ الاحتلال "منطقة عازلة" على طول الحدود البرية، وبقيت عشرات المستوطنات القريبة من القطاع التي يطلق عليها الآن غلاف غزة، ويبلغ عددها نحو 50 مستوطنة، وتقع في مسافة تبلغ نحو 40 كيلومترا في محيط القطاع.
 
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