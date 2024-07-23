صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697224 الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات نيريم وعين هشلوشا ونير عوز بغلاف غزة. اقرأ أيضاً "الوكيل الإخباري" ينطلق بتصميم ومحتوى جديد بشرى سارة بانتظار الأردنيين مطلع الشهر المقبل الملك يعود إلى أرض الوطن التربية توضح حول اعلان نتائج التوجيهي "المستقلة للانتخاب" تطلق إطارا مرجعيا لتمكين المرأة في الانتخاب والأحزاب قصف إسرائيلي يستهدف شمالي مخيم البريج صفارات الإنذار تدوي في كرم أبو سالم جنوب غلاف غزة صفارات الإنذار تدوي في 6 بلدات جنوب غلاف غزة خبير عسكري يكشف سبب دفع الاحتلال بمدرعات قديمة للقتال في غزة