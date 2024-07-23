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صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة

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الثلاثاء، 23-07-2024 09:05 ص

 

الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات نيريم وعين هشلوشا ونير عوز بغلاف غزة.
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