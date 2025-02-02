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صفقة التبادل .. اكتملت الدفعة الرابعة بانتظار اكتمال المرحلة

صفقة التبادل .. اكتمال الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى
صفقة التبادل .. اكتمال الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى
الأحد، 02-02-2025 08:43 ص
الوكيل الإخباري-  انتهت أمس السبت عملية تبادل الأسرى بعد أن أفرجت حركة حماس عن 3 أسرى إسرائيليين، فيما أفرجت إسرائيل عن 182 أسيراً فلسطينياً، وذلك ضمن الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى من عملية التبادل.اضافة اعلان


ووفقاً للتقارير، فقد أطلقت إسرائيل سراح 32 أسيراً إلى الضفة الغربية، و150 أسيراً إلى قطاع غزة، بمن فيهم 111 تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر.

وبحسب التفاصيل المعروفة عن الأسرى المفرج عنهم، فإن 18 منهم من أصحاب المؤبدات، و54 من ذوي الأحكام العالية، وتم إبعاد 7 منهم.

بالمقابل، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عدد الأسرى الذين لا يزالون لدى حماس يبلغ 79 أسيراً من النساء والرجال.

ومن المتوقع عودة 20 منهم في المرحلة الحالية من الصفقة، بينما سيبقى 24 في الأسر حتى بعد المرحلة الأولى ولم يتم الإعلان عن وفاتهم.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن هناك 35 أسيراً متوفى رسمياً.

سكاي نيوز
 
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