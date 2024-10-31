صندوق أممي: توقف آخر وحدة لحديثي الولادة بشمال غزة

الوكيل الإخباري- اكد صندوق الأمم المتحدة للسكان توقف آخر وحدة للعناية المركزة لحديثي الولادة في شمال غزة

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وقال ان نحو 4000 امرأة حامل في شمال غزة تواجه صعوبات في الوصول إلى الرعاية الطبية.



وأضاف ان "تقارير متزايدة حول وفاة نساء بغزة أثناء الولادة أو بعدها وأخريات يلدن دون رعاية".



وبين انه تم قصف مستشفى كمال عدوان اليوم ما دمر إمدادات طبية أوصلتها الأمم المتحدة قبل 5 أيام.