صهر مسؤول دفاعي إسرائيلي بين القتلى في اشتباكات شمال غزة

وحدّد الجيش هوية الجندي بأنه الرقيب يوسف يهودا شيراك (22 عامًا)، من مستوطنة حرشة في الضفة الغربية المحتلة، وكان يخدم في كتيبة الهندسة القتالية 601.
والجندي القتيل هو صهر يهودا إلياهو، المدير العام لمديرية الاستيطان في وزارة الدفاع الإسرائيلية.
ولم يكشف الجيش عن تفاصيل إضافية حول ظروف مقتله.
وتمثّل الواقعة أول حالة مقتل لجندي إسرائيلي في غزة منذ بدء عملية "مركبات جدعون"، التي أُطلقت السبت، حيث تكثف إسرائيل هجومها على القطاع.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
-
غزة تنزف بلا توقف .. عشرات الشهداء في مجازر جديدة للاحتلال
-
الدفاع المدني في غزة يعلن ارتفاع حصيلة الضربات الإسرائيلية إلى 91 شهيدا الاثنين
-
مقتل رقيب إسرائيلي خلال المعارك شمالي قطاع غزة
-
مستوطنة إسرائيلية تعلن مقتل جندي في قطاع غزة
-
توقف المستشفى الإندونيسي عن العمل بعد استهداف المولدات الكهربائية
-
نتنياهو يتوعد بالسيطرة على غزة مع تصاعد الضغوط بشأن المساعدات
-
الاحتلال يقصف مولدات الكهرباء بالمستشفى الإندونيسي بغزة