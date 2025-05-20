الثلاثاء 2025-05-20 11:01 ص
 

صهر مسؤول دفاعي إسرائيلي بين القتلى في اشتباكات شمال غزة

الجندي الإسرائيلي القتيل
الجندي الإسرائيلي القتيل
 
الثلاثاء، 20-05-2025 10:10 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، مقتل جندي خلال اشتباكات في شمال قطاع غزة.اضافة اعلان

وحدّد الجيش هوية الجندي بأنه الرقيب يوسف يهودا شيراك (22 عامًا)، من مستوطنة حرشة في الضفة الغربية المحتلة، وكان يخدم في كتيبة الهندسة القتالية 601.

والجندي القتيل هو صهر يهودا إلياهو، المدير العام لمديرية الاستيطان في وزارة الدفاع الإسرائيلية.
ولم يكشف الجيش عن تفاصيل إضافية حول ظروف مقتله.

وتمثّل الواقعة أول حالة مقتل لجندي إسرائيلي في غزة منذ بدء عملية "مركبات جدعون"، التي أُطلقت السبت، حيث تكثف إسرائيل هجومها على القطاع.

سكاي نيوز
 
gnews

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