ضابط إسرائيلي سابق: التدمير بالضفة يشبه نهج إسرائيل في غزة

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة وول ستريت جورنال عن ضابط استخبارات إسرائيلي سابق ان التدمير بالضفة يشبه نهج إسرائيل في غزة وإن كان على نطاق أصغر.

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