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ضابط إسرائيلي سابق: التدمير بالضفة يشبه نهج إسرائيل في غزة

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 04-02-2025 12:53 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة  وول ستريت جورنال عن ضابط استخبارات إسرائيلي سابق ان التدمير بالضفة يشبه نهج إسرائيل في غزة وإن كان على نطاق أصغر.

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عمليات الهدم في جنين تشير إلى نهج إسرائيلي جديد في الضفة الغربية.

 
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