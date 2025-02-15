ضمن الدفعة السادسة .. إسرائيل تطلق سراح الأسرى الفلسطينيين

وتُعد دفعة اليوم الأكبر حتى الآن ضمن الدفعة السادسة، حيث شملت 36 فلسطينيًا من المحكومين بالمؤبد، و333 ممن اعتقلتهم بعد السابع من أكتوبر في قطاع غزة.
كما سيتم إبعاد 24 من المحكومين بالمؤبد إلى خارج قطاع غزة، حيث سيتم نقلهم إلى مصر أولًا، ثم إلى دولة ثالثة قد تكون تونس أو قطر أو تركيا.
وأضافت تقارير أن الأسرى بدت عليهم علامات التعب والهزال نتيجة تعرضهم لسياسة الإهمال الطبي، والعزل، والتعذيب خلال عمليات التحقيق، بالإضافة إلى التجويع.
ومن بين الأسماء البارزة التي شملتها عملية الإفراج، أحمد البرغوثي، الملقب بـ"أحمد الفرنسي"، وهو محكوم بالسجن 13 مؤبدًا و50 عامًا.
وكان البرغوثي مسؤولًا في كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، ويُعتبر حلقة الوصل بين الكتائب والقيادي الفلسطيني مروان البرغوثي.
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