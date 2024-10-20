طائرات إسرائيلية تلقي منشورات تتضمن صورة جثة السنوار

وجاء في المنشور المكتوب باللغة العربية:"السنوار دمر حياتكم، لقد اختبأ في جحر مظلم، وتمت تصفيته وهو يهرب بذعر، حماس لن تحكم غزة بعد الآن، أخيرا جاءتكم الفرصة للتحرر من استبدادها، من يلقي سلاحه ويعيد المخطوفين، سيُسمح له بالمغادرة والعيش بسلام".
وجاء نص المنشور من بيان أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس الماضي.
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