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طائرات إسرائيلية تلقي منشورات تتضمن صورة جثة السنوار

الشهيد يحيى السنوار
الشهيد يحيى السنوار
الأحد، 20-10-2024 09:54 ص
الوكيل الإخباري-  أفادت تقارير صحفية، أن طائرات إسرائيلية ألقت منشورات فوق جنوب غزة، السبت، تظهر صورة لجثمان زعيم حركة حماس الشهيد يحيى السنوار مع رسالة لأهالي قطاع غزة والحرس المتواجدين مع الأسرى الصهاينة في قطاع غزة.اضافة اعلان


وجاء في المنشور المكتوب باللغة العربية:"السنوار دمر حياتكم، لقد اختبأ في جحر مظلم، وتمت تصفيته وهو يهرب بذعر، حماس لن تحكم غزة بعد الآن، أخيرا جاءتكم الفرصة للتحرر من استبدادها، من يلقي سلاحه ويعيد المخطوفين، سيُسمح له بالمغادرة والعيش بسلام".

وجاء نص المنشور من بيان أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس الماضي.


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