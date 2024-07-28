 
الإثنين 2024-07-29 01:02 ص
 
 

طائرات الاحتلال تشن غارة عنيفة على مخيمي البريج والنصيرات

جانب من غارات الاحتلال على غزة
جانب من غارات الاحتلال على غزة
الأحد، 28-07-2024 11:58 م

 

 الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات الاحتلال الإسرائيلية تشن سلسلة غارة عنيفة على مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.
كلمات مفتاحية
gnews

أحدث الأخبار

جانب من غارات الاحتلال على غزة

فلسطين طائرات الاحتلال تشن غارة عنيفة على مخيمي البريج والنصيرات

جانب من المواجهات

عربي ودولي أكسيوس: الحرب الشاملة بين إسرائيل وحزب الله قد تؤدي لحرب إقليمية

من فعاليات الأنشطة

أخبار محلية أنشطة توعوية وتدريبية خدمة للشباب في عدد من المحافظات

جانب من فعاليات البرنامج

أخبار محلية اختتام برنامج "بصمة" في عدد من المحافظات





 


 



الأكثر مشاهدة