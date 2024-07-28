طائرات الاحتلال تشن غارة عنيفة على مخيمي البريج والنصيرات

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697757 الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات الاحتلال الإسرائيلية تشن سلسلة غارة عنيفة على مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة. اقرأ أيضاً شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي لمنزل في حي الصبرة القسام: استهدفنا ناقلة جند بصاروخ موجّه من نوع السهم الأحمر برفح القسام: نخوض معارك ضارية من مسافة الصفر في تل الهوى هيئة حقوقية تكشف ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال سرايا القدس: قصفنا آليات وجنود الاحتلال جنوب دير البلح سرايا القدس: قصفنا جنودا وآليات للعدو في محور نتساريم مصادر طبية: 15 شهيدا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس إضراب شامل في نابلس حدادا على أرواح شهداء بلاطة صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة