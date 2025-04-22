الثلاثاء 2025-04-22 03:25 ص
 

طائرات الاحتلال تقصف منزلًا بمدينة غزة

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 22-04-2025 02:43 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا لعائلة حجازي في منطقة الثلاثيني بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.اضافة اعلان


وأضافت أن طائرات الاحتلال أعادت قصفت المنزل بعد دقائق، أثناء محاولة الأهالي البحث عن ناجين وسط الأنقاض.
 
gnews

أحدث الأخبار

سموتريتش

عربي ودولي سموتريتش: أعتقد أن الوقت قد حان لمهاجمة غزة

ارشيفية

فلسطين طائرات الاحتلال تقصف منزلًا بمدينة غزة

ارشيفية

فلسطين طائرات حربية إسرائيلية تستهدف مبنى بلدية جباليا النزلة

غزة

فلسطين الاحتلال يقصف بلدة بخان يونس وينسف منازل في رفح

ترامب

عربي ودولي جامعة هارفارد تقاضي إدارة ترامب بسبب تجميد التمويل

ترامب

عربي ودولي ترامب يجتمع مع شركات التجزئة الكبرى في أميركا لمناقشة الرسوم الجمركية

ارشيفية

فلسطين غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة

ارشيفية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية



 
 





الأكثر مشاهدة