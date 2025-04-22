طائرات الاحتلال تقصف منزلًا بمدينة غزة

02:43 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/728293 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا لعائلة حجازي في منطقة الثلاثيني بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة. اضافة اعلان





وأضافت أن طائرات الاحتلال أعادت قصفت المنزل بعد دقائق، أثناء محاولة الأهالي البحث عن ناجين وسط الأنقاض.