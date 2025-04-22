طائرات الاحتلال تقصف منزلًا بمدينة غزة

وأضافت أن طائرات الاحتلال أعادت قصفت المنزل بعد دقائق، أثناء محاولة الأهالي البحث عن ناجين وسط الأنقاض.
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