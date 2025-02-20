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طعن إسرائيلية في القدس والاحتلال يجدد اقتحاماته بالضفة

تعبيرية
من موقع الحدث
الخميس، 20-02-2025 06:17 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة إسرائيلية بجروح خطيرة إثر طعنها بسكين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بينما واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها لمدن وبلدات الضفة الغربية واعتقلت عددًا من الفلسطينيين.اضافة اعلان


وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن أجهزة الأمن وصلت إلى موقع حادثة الطعن وفتحت تحقيقًا في الحادث، دون تقديم تفاصيل إضافية.

من جهتها، أفادت منصات بأن فرقًا كبيرة من الإسعاف وشرطة الاحتلال هرعت إلى المكان بعد إصابة المستوطنة بفأس، وانسحاب المنفذ في البلدة القديمة بالقدس.

وأشارت المنصات إلى أن شرطة الاحتلال تواصل البحث عن منفذ عملية الطعن.

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية "تل" غرب نابلس شمالي الضفة الغربية لأكثر من خمس ساعات، حيث دهمت منازل وفتشتها واعتقلت خمسة فلسطينيين. كما أُصيب فلسطيني بالرصاص الحي، في حين تعرّض آخران لرضوض وكدمات.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضًا بلدات قصرة وبيتا وأودلا وبيت فوريك جنوب نابلس.

وذكرت مصادر للجزيرة أن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة خلال اقتحام مخيم عسكر الجديد شرق نابلس."
 
gnews

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