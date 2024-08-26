طفلة من غزة تروي قصتها الحزينة مع الحرب

"بدي أرجع أحلى من قبل".. الطفلة سما طبيل تعاني تساقطا في الشعر بسبب الخوف الذي تشعر به خلال الحرب#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/3nqYezAoJD— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) August 25, 2024
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