طفلة من غزة تروي قصتها الحزينة مع الحرب

الوكيل الإخباري- روت الطفلة سما طبيل من غزة قصتها الحزينة ومعاناتها مع الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ أكثر من 10 أشهر.

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وتعاني طبيل تساقطا في الشعر بسبب الخوف الذي شعرت به من جراء اقتحام قوات الاحتلال المنطقة التي تسكنها مع عائلتها، مما جعلها تعيش مأساة خاصة تضاف إلى مآسي الحرب والنزوح.

وفي اليوم الـ325 للحرب على غزة، استمر جيش الاحتلال بارتكاب مجازره في القطاع في حين ما يزال السجال بينه وبين حزب الله بشأن نتائج الهجوم الذي شنه الحزب على أهداف إسرائيلية فجر أمس كرد أولي على اغتيال فؤاد شكر.