طفل ورجل مسن وأسر كاملة.. 42 شهيدًا في عدوان إسرائيلي جديد على غزة

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاحتلال قصف بناية سكنية مكونة من خمسة طوابق، مما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل، وإصابة عشرات آخرين.
في غرب مدينة خان يونس، أعلنت مصادر طبية استشهاد 3 فلسطينيين في قصف من طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال، استهدف نقطة شحن هواتف قرب خيام النازحين.
كما استُشهد الطفل عمر رائد أحمد القططي برصاص الاحتلال قرب منطقة سجن السرايا، واستُشهد أيضًا عمر عامر المدهون متأثرًا بجراحه من قصف سابق.
وفي شرق خان يونس، استُشهد فلسطيني في غارة على بلدة عبسان الكبيرة، بينما فجّرت قوات الاحتلال مبانٍ شمال المدينة.
وفي غرب مدينة رفح، أفادت "وفا" باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 61 آخرين بعد إطلاق الاحتلال النار على فلسطينيين قرب نقطة توزيع مساعدات.
وفي وقت سابق، استُشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة استهدفت منازل في بلدة جباليا شمال القطاع، وتم نقل الضحايا إلى مستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة.
وكالات
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