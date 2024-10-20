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طقوس تلمودية في الأقصى بعد اقتحام المستوطنين

مستعمرون يؤدون طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى
مستعمرون يؤدون طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى
الأحد، 20-10-2024 10:39 ص
الوكيل الإخباري-  اقتحم، اليوم الاحد، مئات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، في رابع أيام "عيد العرش" اليهودي، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بان ما يزيد على 434 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفخت إحدى المستوطنات بالبوق، وقام آخرون بما يسمى "السجود الملحمي"، في باحات الأقصى.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مجموعة من المستوطنين تجمهروا عند باب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى الرئيسية من الجهة الشمالية، وأدوا طقوسا تلمودية في المكان.

وكانت قوات الاحتلال، قد شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من القدس، وأغلقت الطريق المؤدي الى باب المغاربة من باب الاسباط، وعرقلت وصول الأهالي الى المسجد الأقصى لتأمين اقتحام المستوطنين.

وفا
 
gnews

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