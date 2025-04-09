الأربعاء 2025-04-09 03:12 م
 

طقوس تلمودية واقتحامات داخل المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي
مستوطنون يقتحمون الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي
 
الأربعاء، 09-04-2025 01:20 م
الوكيل الإخباري-  اقتحم عشرات المستوطنين - صباح اليوم الأربعاء - باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدّوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

يأتي هذا الاقتحام في ظل تصاعد الدعوات للحشد والرباط من قبل القوى الإسلامية والوطنية الفلسطينية، في مواجهة تصعيد الجماعات المتطرفة خلال عيد الفصح اليهودي، الذي يمتد بين 12 و20 أبريل/نيسان الجاري، حيث دعت جمعيات استيطانية إلى إدخال القرابين إلى المسجد الأقصى وذبحها داخله، بزعم أنه مكان "الهيكل" المزعوم.

وأمس الثلاثاء، قالت محافظة القدس إن دعوات الجماعات الإسرائيلية المتطرفة لذبح قرابين ما يسمى عيد الفصح داخل المسجد الأقصى تصعيد خطير، يأتي في سياق المحاولات الحثيثة والمحمومة لاستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى.

الجزيرة
 
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