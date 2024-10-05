 
السبت 2024-10-05 11:19 ص
 

طلاب "كولومبيا" يشرعون بقراءة أسماء 2360 شهيدا تكريما لشهداء قطاع غزة

طلاب جامعة "كولومبيا" بولاية نيويورك الأمريكية
طلاب جامعة "كولومبيا" بولاية نيويورك الأمريكية
السبت، 05-10-2024 08:36 ص
الوكيل الإخباري-   شرع طلاب جامعة "كولومبيا" بولاية نيويورك الأمريكية، بقراءة 2360 اسما استشهدوا في قطاع غزة خلال عدوان الاحتلال المتواصل منذ قرابة العام، تكريما لهم، وتأكيدا على أنهم ليسوا مجرد أرقام.اضافة اعلان


وتمكن الطلاب من قراءة هذا العدد من الأسماء، مسجلين في 59 صفحة فقط، من أصل 859 صفحة تحتوي على أسماء 34344 فلسطينيا استشهدوا في الإبادة الجماعية، ضمن الخطوات الاحتجاجية التي يقوم بها الطلبة، في سياق استمرار حراكهم التضامني مع شعبنا الفلسطيني، ورفض العدوان على قطاع غزة.

وتستمر هذه الخطوة الاحتجاجية النوعية أسبوعا كاملا، يرافقها تعليق صور وأسماء أطفال شهداء من غزة والعلم الفلسطيني في ساحات الجامعة، للفت أنظار الطلبة وادارة الجامعة بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
 
gnews

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