طلاب وأساتذة يغلقون مكتبة في جامعة نيويورك احتجاجاً على العدوان على غزة

وأفادت تقارير صحفية، بأن الطلبة المحتجين قاموا بربط بعضهم البعض بأسطوانات بلاستيكية لإحكام إغلاق أبواب المكتبة .
وأشار إلى أن الطلبة أكدوا أنهم سيواصلون فعاليتهم الاحتجاجية حتى انتهاء العدوان على قطاع غزة.
وفا
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