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طلاب وأساتذة يغلقون مكتبة في جامعة نيويورك احتجاجاً على العدوان على غزة

الطلبة المحتجين
الطلبة المحتجين
السبت، 14-12-2024 09:21 ص
الوكيل الإخباري-   أغلق طلبة وأساتذة في جامعة نيويورك مكتبة (Bobst Library) في الحرم الجامعي بحي مانهاتن للاحتجاج على استمرار الحرب على غزة، وللمطالبة بقطع العلاقات مع الشركات والمؤسسات التعليمية في دولة الاحتلال وسحب الاستثمارات من الشركات الداعمة لها .اضافة اعلان


وأفادت تقارير صحفية، بأن الطلبة المحتجين قاموا بربط بعضهم البعض بأسطوانات بلاستيكية لإحكام إغلاق أبواب المكتبة .

وأشار إلى أن الطلبة أكدوا أنهم سيواصلون فعاليتهم الاحتجاجية حتى انتهاء العدوان على قطاع غزة.

وفا
 
gnews

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