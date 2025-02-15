طلبه بوتين .. مشاهد لأسير روسي يتمشى على شاطئ بحر غزة

وأظهرت الصور الأسير وهو بحالة جيدة ويتمشى على شاطئ غزة ويرمي حجرا في البحر.
كما وثق الفيديو تروفانوف وهو يأكل الموز ويصطاد السمك ويكتب على ورقة بيضاء بالعبرية.
وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، أعلن أن الحركة ستطلق سراح الأسير ألكسندر تروفانوف، الذي يحمل الجنسية الروسية والإسرائيلية، في المرحلة الأولى وليس الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، احتراماً للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وقال أبو مرزوق إن الإفراج عن ألكسندر تروفانوف سيتم بناء على طلب الجانب الروسي، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع حركة الجهاد أن يتم الإفراج عنه يوم السبت 15 فبراير، ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق ما نقلته "تاس".
وأوضح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أن المرحلة الأولى من تطبيق اتفاق التهدئة في قطاع غزة إنسانية، وتتضمن بالأساس إطلاق سراح النساء والأطفال وكبار السن والمرضى. وقال أبو مرزوق إن ألكسندر تروفانوف لم يكن مدرجا أصلا في المرحلة الأولى، ولكنهم وافقوا على ضمه إلى هذه القائمة احتراما لروسيا والرئيس بوتين.
من جهته، أكد المتحدث باسم كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، في وقت سابق من اليوم، أن الحركة قررت، في إطار صفقة تبادل الأسرى، الإفراج يوم غد السبت، الموافق 15 فبراير، عن الأسرى التالية أسماؤهم: ألكسندر تروفانوف (يحمل أيضاً الجنسية الروسية)، وساغي ديكل (يحمل أيضاً الجنسية الأميركية)، ويائير هورن .
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