طلب أمريكي عاجل من حماس عليها تنفيذه خلال 24 ساعة

وأضاف المسؤول أن إسرائيل ستبدأ بعد ذلك في فرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالقوة.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيعمل بعد المهلة ضد أهداف تابعة لحماس داخل مناطق سيطرته.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، بأن السيطرة في غزة ستبقى بيد إسرائيل التي ستعمل على عدم تشكيل القطاع أي تهديد لها.
ونشر نتنياهو تدوينة على حسابه الرسمي على "إكس" صباح الخميس، أوضح من خلالها أنه التقى بمسؤولين أمريكيين بارزين في مركز التنسيق المدني العسكري.
وأفاد بأنهم "يعملون معا على خطة تضمن عدم تشكيل غزة أي تهديد لإسرائيل، وستبقى السيطرة بأيدي الأخيرة وهذا مبدأ غير قابل للتغيير".
وشدد على أن "التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة يشكل رصيدا استراتيجيا من الدرجة الأولى".
-
أخبار متعلقة
-
القسام تسلم جثتي أسيرين إسرائيليين
-
أكثر من ألف مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
-
غارة إسرائيلية تدمر مبنى شركة الكهرباء شرقي خان يونس
-
إسرائيل تصادق على خطة بناء 1300 وحدة استيطانية جديدة جنوب القدس
-
تحركات علنية لجماعات "الهيكل" وتزايد الدعوات لهدم الأقصى
-
الاحتلال يغلق مدينة القدس بذريعة تأمين مسيرة للمستوطنين
-
الاحتلال يقتحم مخيم الفارعة جنوبي طوباس بالضفة المحتلة
-
شهيدان بغارة إسرائيلية على غزة