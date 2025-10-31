طلب أمريكي عاجل من حماس عليها تنفيذه خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- ذكر موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي، أنه تم إبلاغ حماس أن أمامها 24 ساعة لإجلاء عناصرها من المنطقة الواقعة خلف الخط الأصفر بقطاع غزة.



وأضاف المسؤول أن إسرائيل ستبدأ بعد ذلك في فرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالقوة.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيعمل بعد المهلة ضد أهداف تابعة لحماس داخل مناطق سيطرته.



وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، بأن السيطرة في غزة ستبقى بيد إسرائيل التي ستعمل على عدم تشكيل القطاع أي تهديد لها.



ونشر نتنياهو تدوينة على حسابه الرسمي على "إكس" صباح الخميس، أوضح من خلالها أنه التقى بمسؤولين أمريكيين بارزين في مركز التنسيق المدني العسكري.



وأفاد بأنهم "يعملون معا على خطة تضمن عدم تشكيل غزة أي تهديد لإسرائيل، وستبقى السيطرة بأيدي الأخيرة وهذا مبدأ غير قابل للتغيير".



وشدد على أن "التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة يشكل رصيدا استراتيجيا من الدرجة الأولى".