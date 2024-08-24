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طهران: التقارير تشير لعدم تورط عناصر داخلية باغتيال هنية

هنية
إسماعيل هنية
السبت، 24-08-2024 11:20 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير الاستخبارات الإيراني إن التقارير تشير إلى عدم تورط عناصر داخلية في عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية.

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ويوم 31 يوليو/تموز الماضي، أعلن استشهاد هنية في "غارة صهيونية" استهدفت مقر إقامته بطهران غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.


وجاء اغتيال هنية في حين تشن إسرائيل بدعم أميركي، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

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