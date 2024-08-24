طهران: التقارير تشير لعدم تورط عناصر داخلية باغتيال هنية

الوكيل الإخباري- قال وزير الاستخبارات الإيراني إن التقارير تشير إلى عدم تورط عناصر داخلية في عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية.

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ويوم 31 يوليو/تموز الماضي، أعلن استشهاد هنية في "غارة صهيونية" استهدفت مقر إقامته بطهران غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.