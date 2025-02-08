 
السبت 2025-02-08 01:53 م
 

طواقم الصليب الأحمر تتجه لاستلام الأسرى وسط القطاع

عناصر القسام أثناء التحضير لتسليم الأسرى
عناصر القسام أثناء التحضير لتسليم الأسرى
السبت، 08-02-2025 10:33 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت تقارير صحفية بقرب تسليم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، 3 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة إلى الصليب الأحمر، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.اضافة اعلان


من جهتها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن طواقم الصليب الأحمر تتجه إلى نقطة التسليم وسط القطاع، تمهيدا لتسلم الأسرى الإسرائيليين.

وكالات
 
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