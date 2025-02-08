طواقم الصليب الأحمر تتجه لاستلام الأسرى وسط القطاع

من جهتها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن طواقم الصليب الأحمر تتجه إلى نقطة التسليم وسط القطاع، تمهيدا لتسلم الأسرى الإسرائيليين.
وكالات
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