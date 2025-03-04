طواقم دفاع مدني غزة تنتشل جثامين 49 شهيدا

الوكيل الإخباري- قال جهاز الدفاع المدني في غزة، إن طواقمه قامت بنقل جثامين 48 شهيد من مقبرة عشوائية في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة بينهم 22 شهيدا من مجهولي الهوية، حيث سيتم دفنهم في مقبرة السلاطين ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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