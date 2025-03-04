 
الثلاثاء 2025-03-04 05:48 م
 

طواقم دفاع مدني غزة تنتشل جثامين 49 شهيدا

غزة
غزة
الثلاثاء، 04-03-2025 05:11 م

الوكيل الإخباري-   قال جهاز الدفاع المدني في غزة، إن طواقمه قامت بنقل جثامين 48 شهيد من مقبرة عشوائية في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة بينهم 22 شهيدا من مجهولي الهوية، حيث سيتم دفنهم في مقبرة السلاطين ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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وأشارت الى أن طواقم الدفاع المدني انتشلت رفات شهيد من تحت أنقاض منزل في محيط الجامعة الإسلامية غربي مدينة غزة.

 
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