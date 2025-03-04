طواقم دفاع مدني غزة تنتشل جثامين 49 شهيدا

وأشارت الى أن طواقم الدفاع المدني انتشلت رفات شهيد من تحت أنقاض منزل في محيط الجامعة الإسلامية غربي مدينة غزة.
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