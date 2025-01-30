 
الخميس 2025-01-30 05:34 م
 

طيران الاحتلال يقصف مبنى في مخيم جنين

المبنى الذي تعرض للقصف في جنين
المبنى الذي تعرض للقصف في جنين
الخميس، 30-01-2025 03:43 م
الوكيل الإخباري-   قصفت طائرة حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس،  مبنى داخل مخيم جنين.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن طائرة حربية قصفت بصاروخين مبنى في داخل مخيم جنين ولم يعرف بعد ما خلفه القصف، في وقت ما زال فيه طيران الاحتلال يحلق في سماء المخيم.

يذكر أن قوات الاحتلال تحاصر المخيم بشكل كامل منذ عشرة أيام وتعرقل وصول الإسعاف إلى داخله كما تمنع الطواقم الصحفية من الدخول إليه للتغطية.

كما يستمر الاحتلال في عمليات نسف وهدم المباني في مخيم جنين وإحراق عدد آخر منها، وتقوم جرافاته بتوسيع الشوارع وفتح شوارع جديدة في عمق المخيم.

وأصيب اليوم، فلسطينيان في مخيم جنين برصاص الاحتلال، إحداهما بالرصاص الحي في القدم، والآخر لشاب (40 عاما) قرب مدخل مخيم جنين.

بترا
 
gnews

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