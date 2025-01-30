طيران الاحتلال يقصف مبنى في مخيم جنين

وأفادت مصادر ، بأن طائرة حربية قصفت بصاروخين مبنى في داخل مخيم جنين ولم يعرف بعد ما خلفه القصف، في وقت ما زال فيه طيران الاحتلال يحلق في سماء المخيم.
يذكر أن قوات الاحتلال تحاصر المخيم بشكل كامل منذ عشرة أيام وتعرقل وصول الإسعاف إلى داخله كما تمنع الطواقم الصحفية من الدخول إليه للتغطية.
كما يستمر الاحتلال في عمليات نسف وهدم المباني في مخيم جنين وإحراق عدد آخر منها، وتقوم جرافاته بتوسيع الشوارع وفتح شوارع جديدة في عمق المخيم.
وأصيب اليوم، فلسطينيان في مخيم جنين برصاص الاحتلال، إحداهما بالرصاص الحي في القدم، والآخر لشاب (40 عاما) قرب مدخل مخيم جنين.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
كتيبة جنين توقع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بعد استدراجها لمنزل مفخخ
-
الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ويفجر منزلا في قلقيلية
-
ترقب للإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين في دفعة التبادل الثالثة
-
الاحتلال يُصعّد عدوانه بالضفة ويرتكب مجزرة في بلدة طمون
-
رسائل جديدة من القسام في عملية تسليم الدفعة الثالثة
-
المقاومة ستقوم بتسليم الأسرى من أمام منزل السنوار
-
تفاصيل عملية تبادل الأسرى الجديدة اليوم الخميس
-
وزير الدفاع الإسرائيلي يشكر نظيره الأمريكي على رفع الحظر عن شحنات الأسلحة