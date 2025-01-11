عائلات الأسرى الإسرائيليين تتهم نتنياهو بتعطيل الصفقة

الوكيل الإخباري- قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة "ندعو للتظاهر في كل إسرائيل الليلة من أجل مطلب واحد هو إعادة كل الأسرى".

اضافة اعلان



وأضافت "ندعو الإسرائيليين للتظاهر للمطالبة بإعادة الأسرى ونحن أمام أسبوع مصيري".