عائلات الأسرى الإسرائيليين تتهم نتنياهو بتعطيل الصفقة

وأضافت "ندعو الإسرائيليين للتظاهر للمطالبة بإعادة الأسرى ونحن أمام أسبوع مصيري".
وتابعت "نتنياهو يرفض فعل الأمر الصحيح الذي سيعيد الأسرى وهو إنهاء الحرب بغزة".
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