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عائلات الأسرى الإسرائيليين تدعو للتظاهر ضد حكومة نتنياهو

عائلات الأسرى الإسرائيليين اتهمت نتنياهو بعرقلة التوصل لصفقة تبادل
عائلات الأسرى الإسرائيليين اتهمت نتنياهو بعرقلة التوصل لصفقة تبادل
 
السبت، 12-04-2025 11:27 م
الوكيل الإخباري-   دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة - اليوم السبت - إلى مواصلة التظاهر ضد حكومة بنيامين نتنياهو، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل تُعيد ذويهم المحتجزين في القطاع.اضافة اعلان


وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لأهالي الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، عُقد أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب.

وقالت قريبة أحد الأسرى الإسرائيليين خلال المؤتمر: "لا تتوقفوا عن الخروج إلى الشوارع، لا تفقدوا الأمل، حتى تُعيد الحكومة أبناءنا جميعهم"، مشيرة إلى أن "حكومة إسرائيل بقيادة نتنياهو، اختارت ممارسة السياسة على ظهر جميع المحتجزين".

وكانت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين قد دعت أمس إلى مشاركة واسعة في مظاهرات مساء اليوم، عشية عيد الفصح.

وأضافت أن "هيئة عائلات الأسرى، والـ59 محتجزًا في غزة، كلهم رهائن بيد حكم نتنياهو"، وأعربت عن قلقها إزاء تقرير يفيد بأن رئاسة فريق التفاوض تعوق التقدم.

الجزيرة 
 
gnews

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