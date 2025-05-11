عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق يعيد جميع الأسرى

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الوكيل الإخباري- افادت عائلات الأسرى الإسرائيليين ان عودة عيدان يجب أن تكون بداية لاتفاق واحد يعيد جميع الأسرى.

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وأضافت "لا يوجد سوى اتفاق واحد عادل وضروري وهو العودة الفورية لجميع الأسرى ووقف الحرب".