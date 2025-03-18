عائلات الأسرى الإسرائيليين تعبر عن صدمتها من عودة الحكومة للقتال

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الوكيل الإخباري- أعربت عائلات الأسرى الإسرائيليين عن صدمتها من عودة حكومة الاحتلال للقتال في قطاع غزة.

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وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين: نحن مصدومون لأن الحكومة اختارت التخلي عن الأسرى.



وأضافت: نشعر بالصدمة والغضب والرعب بسبب التفكيك المتعمد لعملية إعادة أحبائنا من الأسر.



ودعت عائلات الأسرى الإسرائيليين الحكومة إلى العودة لوقف إطلاق النار لأن حياة كثيرين على المحك.