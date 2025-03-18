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عائلات الأسرى الإسرائيليين تعبر عن صدمتها من عودة الحكومة للقتال

الا
أرشيفية
 
الثلاثاء، 18-03-2025 09:11 ص

الوكيل الإخباري- أعربت عائلات الأسرى الإسرائيليين عن صدمتها من عودة حكومة الاحتلال للقتال في قطاع غزة.

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وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين: نحن مصدومون لأن الحكومة اختارت التخلي عن الأسرى.


وأضافت: نشعر بالصدمة والغضب والرعب بسبب التفكيك المتعمد لعملية إعادة أحبائنا من الأسر.


ودعت عائلات الأسرى الإسرائيليين الحكومة إلى العودة لوقف إطلاق النار لأن حياة كثيرين على المحك.


وطالبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة العمل على إطلاق سراح جميع الأسرى.

 
 
gnews

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