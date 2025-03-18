عائلات الأسرى الإسرائيليين تعبر عن صدمتها من عودة الحكومة للقتال

وأضافت: نشعر بالصدمة والغضب والرعب بسبب التفكيك المتعمد لعملية إعادة أحبائنا من الأسر.
ودعت عائلات الأسرى الإسرائيليين الحكومة إلى العودة لوقف إطلاق النار لأن حياة كثيرين على المحك.
وطالبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة العمل على إطلاق سراح جميع الأسرى.
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