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عائلات الأسرى الإسرائيليين تعلّق على أنباء "احتلال غزة"

عائلات الإسرائيليين الأسرى في قطاع غزة _ أرشيف
عائلات الإسرائيليين الأسرى في قطاع غزة _ أرشيف
 
الإثنين، 04-08-2025 11:38 م

الوكيل الإخباري- أكد منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية تعمّدت إحباط أي صفقة لإنقاذ الأسرى وسعت لتضليل الجمهور، رغم إمكانية إعادتهم.

وذكر المنتدى في بيان: "كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق شامل لإعادة الأسرى، وهو أمر ثابت لا لبس فيه".

وأضاف البيان: "الحكومة تعمّدت وبقصد مبيت إحباط صفقات إنقاذ الأسرى، بينما كانت تضلل الجمهور، رغم أن كبار المسؤولين الأمنيين قدّموا للحكومة مرارًا وتكرارًا خيارات قابلة للتطبيق، مبتكرة ومعقدة، من شأنها أن تسمح بإعادة جميع الأسرى إلى وطنهم وإخضاع حماس".

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وتابع: "لقد رفضت الحكومة، وأحبطت وفوّتت كل فرصة لإعادة الأسرى. الحكومة مسؤولة عن الإحباطات المتكررة".

كما أكّد أن "عشرات الأسرى الذين اختُطفوا أحياء قُتلوا في الأسر بانتظار صفقة لم تكن الحكومة الإسرائيلية تنوي أبدًا المضي فيها".

وأشار إلى أن "عائلات 50 رهينة تنتظر إعادة أحبّائهم إلى ديارهم، لإعادة تأهيل الأحياء ودفن القتلى. لقد سقط 50 جنديًا قتيلًا منذ نهاية الصفقة السابقة، بلا مقابل سواء إنجازات عسكرية أو عودة الأسرى".

سكاي نيوز

 
 
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