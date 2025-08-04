عائلات الأسرى الإسرائيليين تعلّق على أنباء "احتلال غزة"

وذكر المنتدى في بيان: "كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق شامل لإعادة الأسرى، وهو أمر ثابت لا لبس فيه".
وأضاف البيان: "الحكومة تعمّدت وبقصد مبيت إحباط صفقات إنقاذ الأسرى
وتابع: "لقد رفضت الحكومة، وأحبطت وفوّتت كل فرصة لإعادة الأسرى. الحكومة مسؤولة عن الإحباطات المتكررة".
كما أكّد أن "عشرات الأسرى الذين اختُطفوا أحياء قُتلوا في الأسر بانتظار صفقة لم تكن الحكومة الإسرائيلية تنوي أبدًا المضي فيها".
وأشار إلى أن "عائلات 50 رهينة تنتظر إعادة أحبّائهم إلى ديارهم، لإعادة تأهيل الأحياء ودفن القتلى. لقد سقط 50 جنديًا قتيلًا منذ نهاية الصفقة السابقة، بلا مقابل سواء إنجازات عسكرية أو عودة الأسرى".
سكاي نيوز
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