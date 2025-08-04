عائلات الأسرى الإسرائيليين تعلّق على أنباء "احتلال غزة"

الوكيل الإخباري- أكد منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية تعمّدت إحباط أي صفقة لإنقاذ الأسرى وسعت لتضليل الجمهور، رغم إمكانية إعادتهم.



وذكر المنتدى في بيان: "كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق شامل لإعادة الأسرى، وهو أمر ثابت لا لبس فيه".



وأضاف البيان: "الحكومة تعمّدت وبقصد مبيت إحباط صفقات إنقاذ الأسرى ، بينما كانت تضلل الجمهور، رغم أن كبار المسؤولين الأمنيين قدّموا للحكومة مرارًا وتكرارًا خيارات قابلة للتطبيق، مبتكرة ومعقدة، من شأنها أن تسمح بإعادة جميع الأسرى إلى وطنهم وإخضاع حماس".

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