عائلات الأسرى الإسرائيليين: يجب إتمام الاتفاق بجميع مراحله

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين "نطالب نتنياهو بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار كاملا".

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وأضافت "مجتمع كامل حارب من أجل عودة الأسيرات الأربعة ويجب إتمام وإبرام اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله حتى عودة آخر أسير .