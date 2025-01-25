عائلات الأسرى الإسرائيليين: يجب إتمام الاتفاق بجميع مراحله

وأضافت "مجتمع كامل حارب من أجل عودة الأسيرات الأربعة ويجب إتمام وإبرام اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله حتى عودة آخر أسير .
وبينت "حتى الآن نتنياهو لم يعلن التزامه الكامل بتطبيق صفقة التبادل"
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