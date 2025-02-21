عاجل إسرائيل تدفع بـ3 كتائب إلى الضفة وتعتقل يهوديًا بسبب تفجير حافلات

02:18 م

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الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن نشر ثلاث كتائب عسكرية إضافية في الضفة الغربية، وذلك بعد وقت قصير من إصدار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرارًا بتنفيذ "عملية قوية"، فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتقال يهودي على خلفية تفجيرات استهدفت حافلات قرب تل أبيب. اضافة اعلان





وقال الجيش الإسرائيلي، في منشور على منصة إكس، إنه "بناءً على تقييم الوضع الأمني، تقرر تعزيز القيادة الوسطى العسكرية بثلاث كتائب إضافية"، مشيرًا إلى أن "الجيش يواصل تقييم الأوضاع بشكل مستمر، وهو مستعد لتوسيع أنشطته الهجومية".



وأكد الجيش أن "الحملة لإحباط الأنشطة المعادية في شمال الضفة الغربية مستمرة على مدار الساعة".



وفجر اليوم الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو "أمر الجيش بتنفيذ عملية قوية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، وذلك عقب اجتماع لتقييم الأوضاع الأمنية مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ومفوض الشرطة داني ليفي.



وجاء ذلك بعد سلسلة من التفجيرات استهدفت حافلات في مدينتي بات يام وحولون، قرب تل أبيب، مساء أمس الخميس.



أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن ثلاث عبوات ناسفة انفجرت داخل حافلات كانت فارغة عند وقوع التفجيرات، ما حال دون وقوع إصابات. كما تم تفكيك عبوات أخرى قبل انفجارها.



وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن السلطات تشتبه في أن جهات فلسطينية من شمالي الضفة الغربية تقف وراء هذه التفجيرات.



كشفت القناة 14 الإسرائيلية عن صدور أمر قضائي يمنع نشر أي تفاصيل حول التحقيقات الجارية لمدة ثلاثة أسابيع.



من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقل يهوديًا من منطقة غوش دان (تل أبيب الكبرى) للاشتباه في نقله فلسطينيًا يعتقد أنه قام بزرع العبوات الناسفة.



وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن المشتبه به اعتُقل خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وأن التحقيق معه يجري خلف أبواب مغلقة، كما مُنع من مقابلة محاميه.



الجزيرة