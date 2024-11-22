عاجل إصابات بين طواقم مستشفى كمال عدوان

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الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم الدفاع المدني بغزة للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الطواقم الطبية لتفريغ شمال قطاع غزة من سكانه. اضافة اعلان





وأكد أن الاحتلال يريد إنهاء المنظومة الطبية خصوصا مستشفى كمال عدوان.



وقد أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات مسيرة تلقي قنابل على مولدات مستشفى كمال عدوان مما أوقع إصابات في صفوف الطاقم الطبي.