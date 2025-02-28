عاجل الاحتلال يعتزم نشر قوات شرطة في القدس المحتلة مع بداية رمضان

الوكيل الإخباري- تعتزم شرطة الاحتلال الإسرائيلي نشر قوات إضافية في مدينة القدس المحتلة تزامنا مع بداية شهر رمضان المبارك.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر إسرائيلية، بأنه بداية من اليوم الجمعة، ستقوم شرطة الاحتلال بتعزيز ونشر المزيد من قواتها في مدينة القدس وخاصة محيط المسجد الأقصى.