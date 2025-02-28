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عاجل الاحتلال يعتزم نشر قوات شرطة في القدس المحتلة مع بداية رمضان

القدس
القدس
الجمعة، 28-02-2025 11:42 ص

الوكيل الإخباري-   تعتزم شرطة الاحتلال الإسرائيلي نشر قوات إضافية في مدينة القدس المحتلة تزامنا مع بداية شهر رمضان المبارك.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر إسرائيلية، بأنه بداية من اليوم الجمعة، ستقوم شرطة الاحتلال بتعزيز ونشر المزيد من قواتها في مدينة القدس وخاصة محيط المسجد الأقصى.


وأشارت إلى أن هذه الزيادة، التي قدرت بما يزيد عن ألفي عنصر من شرطة الاحتلال، سيتم نشرها في أماكن واسعة من مدينة القدس ومداخلها ومخارجها أيضا وعلى مفارق كثيرة حولها، وستعمل على إعاقة وتأخير ومنع وصول المصلين للمسجد الأقصى.

 
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