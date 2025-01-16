عاجل الاحتلال ينسف عددا من المباني بغزة

وأفاد المراسل بأن مصابين سقطوا إثر غارة شنتها مسيّرة إسرائيلية وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مدينة رفح جنوبي القطاع.
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