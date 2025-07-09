عاجل القسام تعلن تنفيذ ثلاث عمليات خلال الأيام الماضية

06:56 م

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الوكيل الإخباري- قالت كتائب القسام إن مقاتليها استهدفوا الجمعة الماضي دبابة ميركافا إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس. اضافة اعلان





كما أكدت أنها استهدفت السبت الماضي جرافة عسكرية صهيونة من نوع "دي 9" بعبوة شديدة الانفجار في جباليا شمال قطاع غزة.



وقالت القسام إنها استهدفت أمس الثلاثاء حفارا عسكريا بداخله جنديان إسرائيليان بقذيفة "آر. بي. جي" في عبسان الكبيرة شرق خان يونس.



ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، قُتل 883 جنديا إسرائيليا وأصيب 6060، معظمهم في غزة، وفق معطيات الجيش الإسرائيلي الذي أعلن خلال الأسابيع الأخيرة مقتل وإصابة العديد من جنوده في غزة.

