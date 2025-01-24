 
الجمعة 2025-01-24 11:48 ص
 

عاجل حصار شامل واشتباكات متقطعة في مخيم جنين

حندي إسرائيلي يلتقط صورة لسيدة فلسطينية ضمن إجراءات فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين
حندي إسرائيلي يلتقط صورة لسيدة فلسطينية ضمن إجراءات فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين
الجمعة، 24-01-2025 11:08 ص
الوكيل الإخباري-  واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الجمعة- عمليتها العسكرية في مخيم جنين لليوم الرابع، بعد أن فرضت عليه حصارا شاملا، وسط اشتباكات متقطعة مع مقاومين، كما نفذت حملة اقتحامات واعتقالات جديدة في الضفة الغربية.اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال فرضت حظر التجوال في المخيم من ساعات المساء وحتى الصباح، كما أغلقت كل المنافذ المؤدية إليه.

وأضافت المصادر أن القوات المهاجمة ما تزال تحاصر المراكز الطبية والمستشفيات في المخيم.

وصباح اليوم، حلّقت طائرات مسيرة إسرائيلية بكثافة في سماء المخيم، بحسب مصادر فلسطينية.

الجزيرة
 
gnews

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