عاجل حماس تطالب الوسطاء بالتدخل وتتهم نتنياهو بتعطيل الاتفاق

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الوكيل الإخباري- استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد إرجاء إسرائيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، واتهمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي إلى تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار بذريعة "إهانة" الأسرى الإسرائيليين. اضافة اعلان





وقالت الحركة في بيان إن تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين يكشف مجددًا مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته.



وأضافت أن قرار نتنياهو إرجاء تسليم الأسرى هو محاولة متعمدة لتعطيل الاتفاق وخرق واضح لبنوده.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أفاد في وقت متأخر من مساء أمس السبت بأنه تقرر إرجاء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بسبب ما وصفه بالانتهاكات المتكررة من جانب حركة حماس.



واتهم البيان حركة حماس بإهانة الأسرى الإسرائيليين خلال احتفالات نظمتها الحركة لأغراض دعائية وتحقيق مكاسب سياسية، بحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو.



وأضاف البيان أن إرجاء الإفراج يهدف إلى إلزام الحركة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين دون ما وصفها بالمراسم المهينة.



ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين تم اتخاذه بعد جلستين أمنيتين عقدهما نتنياهو مساء أمس السبت.



وكان يفترض أن تفرج إسرائيل مساء أمس عن 602 من الأسرى الفلسطينيين، بينهم العشرات من ذوي المؤبدات والأحكام العالية، مقابل الأسرى الإسرائيليين الستة الذين أفرج عنهم من ثلاثة مواقع في قطاع غزة.



الجزيرة

