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عاجل طائرات الاحتلال الحربية تشن حزاما ناريا على مدينة بيت لاهيا

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 20-11-2024 01:45 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة وأحزمة نارية على بيت لاهيا شمال قطاع غزة.اضافة اعلان


وحزام النار، هو تكتيك وسّع جيش الاحتلال استخدامه في حربه على قطاع غزة، حيث يستخدم أسرابا تتألف من 30 إلى 100 طائرة مقاتلة لمهاجمة منطقة محددة، وتخلف الأحزمة النارية دمارا هائلا وعشرات الشهداء والجرحى بين المدنيين.
 
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