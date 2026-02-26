عاجل عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية أمام قبة الصخرة المشرفة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.



كما أخطرت سلطات الاحتلال بهدم منازل في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.



وذكرت محافظة القدس في بيان لها، أن طواقم بلدية الاحتلال اقتحمت حي رأس العامود في البلدة، وعلقت أوامر هدم داخل المنازل وذلك بذريعة عدم الترخيص من سلطات الاحتلال.



إلى ذلك شرع مستوطنون متطرفون بتسييج أراض إضافية في عين الحلوة بالأغوار الشمالية.



وأفاد رئيس مجلس قروي المالح والمضارب البدوية مهدي دراغمة في بيان، بأن مستوطنين شرعوا بتثبيت علامات حديدية لوضع السياج الشائك عليها مستقبلا، قرب خيام الفلسطينيين في عين الحلوة بالأغوار الشمالية.



كما أجبر مستوطنون، 20 عائلة فلسطينية على الرحيل من تجمعي الميتة والبرج في الأغوار.



كما سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إخطارات بهدم 6 منازل في خربة الدير التابعة لبلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.