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عاجل غارة إسرائيلية تستهدف حي الشيخ رضوان

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية




 

الإثنين، 05-08-2024 12:49 ص

الوكيل الإخباري-  أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.


بدورها قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الغارة الإسرائيلية استهدفت مسجد الرضوان.

gnews

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فلسطين عاجل غارة إسرائيلية تستهدف حي الشيخ رضوان

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