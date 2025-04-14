عاجل مصادر: مصر وقطر سلمتا حماس مقترحا إسرائيليا لوقف إطلاق النار في غزة

11:47 م

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الوكيل الإخباري- تسلمت مصر وقطر مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار، وفقا لما نقلته "القاهرة الإخبارية عن مصادر. اضافة اعلان





وقالت المصادر، إن مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الإسرائيلي وتنتظران ردها في أقرب فرصة.