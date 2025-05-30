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عاجل وزير الدفاع الإسرائيلي: "سنبني الدولة اليهودية في الضفة الغربية"

الضفة الغربية
الضفة الغربية
 
الجمعة، 30-05-2025 03:41 م
الوكيل الإخباري-  قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، إن إسرائيل ستبني "الدولة اليهودية الإسرائيلية" في الضفة الغربية، غداة إعلانها إقامة 22 مستوطنة جديدة في الأراضي المحتلة.اضافة اعلان


وأضاف كاتس في بيان صادر عن مكتبه: "هذه رسالة واضحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأصدقائه: هم سيعترفون بدولة فلسطينية على الورق، ونحن سنبني الدولة اليهودية الإسرائيلية هنا على الأرض".

وكالات
 
gnews

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