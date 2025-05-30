عاجل وزير الدفاع الإسرائيلي: "سنبني الدولة اليهودية في الضفة الغربية"

وأضاف كاتس في بيان صادر عن مكتبه: "هذه رسالة واضحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأصدقائه: هم سيعترفون بدولة فلسطينية على الورق، ونحن سنبني الدولة اليهودية الإسرائيلية هنا على الأرض".
وكالات
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