عاجل 11 شهيدا بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد 4 أشخاص بينهم طفلان، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
كما أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بسقوط شهيدين وعدد من الإصابات جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.
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