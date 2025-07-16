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عاجل 11 شهيدا بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع

غزة
غزة
 
الأربعاء، 16-07-2025 07:48 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 11 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في القطاع خلال ساعات الصباح الأولى اليوم الأربعاء.اضافة اعلان


وأعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد 4 أشخاص بينهم طفلان، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بسقوط شهيدين وعدد من الإصابات جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.
 
 
gnews

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