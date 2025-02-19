 
الأربعاء 2025-02-19 09:05 م
 

عاصفة قطبية تعمّق مأساة الفلسطينيين في غزة والضفة

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 19-02-2025 08:21 م
الوكيل الإخباري-   وسط الدمار والتهجير، تستعد فلسطين اليوم الأربعاء لمواجهة منخفض جوي قطبي يستمر لأكثر من 5 أيام، في وقتٍ تعرضت فيه غزة لإبادة استمرت نحو 16 شهرا، كما تواجه الضفة الغربية عدوانا متصاعدا، خاصة في جنين وطولكرم.اضافة اعلان


وتُهدد الأمطار والبرد القارس آلاف النازحين الذين فقدوا منازلهم، مما يحوّل محنتهم إلى كارثة إنسانية تتفاقم كل يوم مع العدوان المتواصل والشتاء القاسي.

وتتوقع الأرصاد الجوية الفلسطينية سقوط زخات ثلجية فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد على 900 متر، مصحوبة برياح قوية.
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الداخلية

أخبار محلية الفراية: ضبط 11 مليون حبة كبتاجون كانت في طريقها إلى السعودية خلال 6 أشهر

مديرية الأمن العام

أخبار محلية "الأمن العام" يحذر من المنخفض الجوي ويدعو لاتخاذ الاحتياطات اللازمة

بورصة عمان

أخبار محلية بورصة عمان تحدد أوقات التداول خلال شهر رمضان المبارك

ارشيفية

فلسطين عاصفة قطبية تعمّق مأساة الفلسطينيين في غزة والضفة

اتلاف اطنان من الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري

أخبار محلية الرصيفة .. اتلاف اطنان من الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري - صور

ارشيفية

فلسطين معاريف: لائحة اتهام ضد 5 جنود بتهمة تعذيب أسير فلسطيني

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية جمعية الفنادق توقع مذكرة مع "البلقاء التطبيقية" لتعزيز التدريب والتوظيف

سرايا القدس

فلسطين سرايا القدس: قررنا الإفراج عن رفات الأسير الصهيوني عوديد ليفشيتس غدا



 




الأكثر مشاهدة