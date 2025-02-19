عاصفة قطبية تعمّق مأساة الفلسطينيين في غزة والضفة

وتُهدد الأمطار والبرد القارس آلاف النازحين الذين فقدوا منازلهم، مما يحوّل محنتهم إلى كارثة إنسانية تتفاقم كل يوم مع العدوان المتواصل والشتاء القاسي.
وتتوقع الأرصاد الجوية الفلسطينية سقوط زخات ثلجية فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد على 900 متر، مصحوبة برياح قوية.
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