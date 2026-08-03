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عباس: الانتخابات التشريعية في موعدها

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جانب من اللقاء
 
الإثنين، 03-08-2026 05:23 م

الوكيل الإخباري- استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، في مقر الرئاسة الفلسطينية في بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، رئيس لجنة الانتخابات المركزية رامي الحمد الله.

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وأطلع الحمد الله، عباس، على آخر الاستعدادات اللوجستية والفنية والإدارية التي تقوم بها اللجنة لإجراء الانتخابات، بما يشمل تحديث سجل الناخبين، وتجهيز مراكز الاقتراع، والترتيبات الخاصة بإجرائها، مؤكداً أن اللجنة ماضية في عملها وفق الجدول الزمني المقرر بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.


وأكد عباس، دعمه الكامل لعمل لجنة الانتخابات المركزية واستقلاليتها في أداء مهامها، مشدداً على أن الانتخابات ستُجرى في موعدها المحدد بتاريخ 28-11-2026، باعتبارها استحقاقاً وطنياً وديمقراطياً يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني.


وشدد على أهمية تضافر الجهود كافة لإنجاح إجراء الانتخابات التشريعية بكل نزاهة وشفافية، بما يعزز الوحدة الوطنية ويرسخ مبادئ التعددية السياسية والديمقراطية.

 
 


gnews

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