عباس: سنعقد الانتخابات الرئاسية الفلسطينية العام المقبل

وألقى عباس كلمة خلال افتتاح أعمال الجلسة قال فيها: "يسعدني أن ألتقي بكم اليوم في الاجتماع الأول للمجلس الثوري المنتخب، بعد النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، والذي انعقد في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، داخل الوطن وفي غزة ومصر ولبنان".
وجدد التأكيد على التمسك بالديمقراطية والوحدة الوطنية والقرار الوطني المستقل.
وشدد عباس على الجاهزية التامة لتنظيم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المقررة في تشرين الثاني المقبل، والتي تشمل الانتخابات العامة التشريعية في الوطن والانتخابات في الخارج، واستكمال إعداد الدستور وقانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات العامة، بما يرسخ دولة المؤسسات وسيادة القانون والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، على أن يتم عقد الانتخابات الرئاسية في العام المقبل.
واعتبر أن هذه الخطوات تأتي استكمالا للمسار الديمقراطي الذي بدأ بانتخابات الشبيبة، ثم انتخابات الهيئات ، ثم المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، وهو مسار يعكس إرادة الشعب الفلسطيني وتمسكه بالمشاركة والديمقراطية.
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