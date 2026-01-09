الجمعة 2026-01-09 11:47 ص

عباس: لا شرعية لوجود الاحتلال في أي جزء من أراضي غزة

و
أرشيفية
 
الجمعة، 09-01-2026 09:56 ص

الوكيل الإخباري- جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، رفضه تقسيم قطاع غزة قائلا إن "لا شرعية لوجود الاحتلال في أي جزء من أراضي غزة" ومطالبا بانسحابه منها.

اضافة اعلان


وشدد على أن الدولة الفلسطينية "تشمل الضفة وغزة والقدس كوحدة جغرافية وسياسية وقانونية واحدة".


جاء ذلك في كلمة له خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة عشرة للمجلس الثوري لحركة "فتح"، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).


وأكد الرئيس الفلسطيني أن مؤتمر نيويورك بقيادة السعودية وفرنسا ومشاركة الأردن ودول أخرى، نقطة تحول في المسار السياسي، قائلا إن على إسرائيل الاستجابة لمطالب العالم بإنهاء احتلالها والتوقف عن تقويض مؤسسات الـدولة الفلسطينية.


وقال عباس، إن أولويات الموقف الفلسطيني تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات العاجلة بشكل فوري إلى قطاع غزة.


وشدد على "ضرورة البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تقضي بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتسليم حماس للحكم، وبدء عمل اللجنة الإدارية الانتقالية الفلسطينية".


وأوضح عباس، أن اللجنة "يجب أن تكون تابعة بشكل كامل للحكومة الفلسطينية باعتبار قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية التي تشمل أيضا الضفة الغربية والقدس الشرقية، للبدء بإعادة الإعمار دون تهجير، والتمهيد لعملية سياسية تقوم على مبادئ الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية رفع سعر بيع طن دقيق القمح الموحد لشهر كانون الثاني

ت

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

ت

أخبار محلية الزرقاء ترفع الجاهزية القصوى وتفعل غرف الطوارئ خلال الحالة الجوية

ت

أسواق ومال الذهب يتراجع عالميا بضغط من قوة الدولار

ت

عربي ودولي ترامب: بدأنا بتفريغ النفط من الناقلة "مارينيرا" المحتجزة

و

أخبار محلية الأجهزة الرسمية في الطفيلة ترفع الجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

ت

أخبار محلية محافظ عجلون يؤكد الجاهزية للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي

ا

أخبار محلية سلطة وادي الأردن تحذر من المنخفض الجوي وتعلن أرقام الطوارئ



 






الأكثر مشاهدة