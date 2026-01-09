عباس: لا شرعية لوجود الاحتلال في أي جزء من أراضي غزة

الوكيل الإخباري- جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، رفضه تقسيم قطاع غزة قائلا إن "لا شرعية لوجود الاحتلال في أي جزء من أراضي غزة" ومطالبا بانسحابه منها.

اضافة اعلان



وشدد على أن الدولة الفلسطينية "تشمل الضفة وغزة والقدس كوحدة جغرافية وسياسية وقانونية واحدة".



جاء ذلك في كلمة له خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة عشرة للمجلس الثوري لحركة "فتح"، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأكد الرئيس الفلسطيني أن مؤتمر نيويورك بقيادة السعودية وفرنسا ومشاركة الأردن ودول أخرى، نقطة تحول في المسار السياسي، قائلا إن على إسرائيل الاستجابة لمطالب العالم بإنهاء احتلالها والتوقف عن تقويض مؤسسات الـدولة الفلسطينية.



وقال عباس، إن أولويات الموقف الفلسطيني تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات العاجلة بشكل فوري إلى قطاع غزة.



وشدد على "ضرورة البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تقضي بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتسليم حماس للحكم، وبدء عمل اللجنة الإدارية الانتقالية الفلسطينية".