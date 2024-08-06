عباس: يجب أن تعود غزة لسيطرة السلطات الفلسطينية الشرعية

08:54 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/698659 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن قطاع غزة يجب أن يعود لسيطرة السلطات الفلسطينية الشرعية، وإن الخطط الإسرائيلية للسيطرة المؤقتة على القطاع غير مقبولة.



وأضاف عباس في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية الرسمية نشرت اليوم الثلاثاء: "يجب أن تُدار غزة تحت إشراف منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية الشرعية". وتابع: "إننا نعارض بشدة الخطط الإسرائيلية التي توفر بعض الحلول المؤقتة".