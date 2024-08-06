عباس: يجب أن تعود غزة لسيطرة السلطات الفلسطينية الشرعية

وأضاف عباس في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية الرسمية نشرت اليوم الثلاثاء: "يجب أن تُدار غزة تحت إشراف منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية الشرعية". وتابع: "إننا نعارض بشدة الخطط الإسرائيلية التي توفر بعض الحلول المؤقتة".
-
أخبار متعلقة
-
إصابة شخصين بجروح خطيرة في قصف لجنين
-
شهيد في قصف الاحتلال لمركبة في جنين
-
انتشال جثث 5 شهداء من شرق مخيم البريج
-
انتشال جثمان شهيد برفح
-
قوة مدرعة إسرائيلية تقع في كمين لكتائب القسام
-
الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الخليل
-
غارات إسرائيلية على مواقع مختلفة في القطاع
-
سي ان ان : حماس اعادت بناء قوتها في الشمال والوسط