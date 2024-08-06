 
الثلاثاء 2024-08-06 11:06 ص
 
 

عباس: يجب أن تعود غزة لسيطرة السلطات الفلسطينية الشرعية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس




 

الثلاثاء، 06-08-2024 08:54 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن قطاع غزة يجب أن يعود لسيطرة السلطات الفلسطينية الشرعية، وإن الخطط الإسرائيلية للسيطرة المؤقتة على القطاع غير مقبولة.

وأضاف عباس في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية الرسمية نشرت اليوم الثلاثاء: "يجب أن تُدار غزة تحت إشراف منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية الشرعية". وتابع: "إننا نعارض بشدة الخطط الإسرائيلية التي توفر بعض الحلول المؤقتة".
gnews

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