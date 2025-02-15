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عباس يجدد رفضه لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
السبت، 15-02-2025 09:14 م

الوكيل الإخباري-   جدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفضه لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو فرض "صفقة قرن" جديدة، مؤكدًا أن من يعتقد بإمكانية تنفيذ ذلك فهو واهم.

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جاء ذلك خلال حضوره القمة الثامنة والثلاثين للاتحاد الأفريقي والمقامة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.


وتتناول أجندة القمة، إضافة إلى القضية الفلسطينية، أوضاع السودان وليبيا، وقضايا أخرى مثل العدالة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وتغير المناخ، وتسريع الوصول إلى حلول الطهي النظيف في أفريقيا، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.


وتأسس الاتحاد الأفريقي، الذي يضم 55 دولة، عام 2002 ليحل محل منظمة الوحدة الأفريقية؛ بهدف تحقيق اندماج أكبر بين دول القارة وتأسيس سوق مشتركة.

 
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