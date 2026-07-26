عبّاس يطالب بتدخل دولي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين

الوكيل الإخباري- بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، رسائل إلى عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة، والاتحاد الأوروبي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس مجلس الأمن الدولي، دعا فيها إلى تحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل وإرهاب المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

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